Südamehaiguse saab välja lugeda näost

Praegused juhised koronaarhaiguse ehk südame pärgarterite haiguse diagnoosimiseks tuginevad riskitegurite tõenäosuse hindamisele, mis pole alati väga täpsed. Kuigi neid saab täiendada teiste diagnostiliste vahenditega, nagu EKG, angiogrammid ja vereanalüüsid, on need sageli aeganõudvad ja invasiivsed.

Termokaamera, mis tuvastab objekti pinnalt eralduva infrapunakiirguse abil temperatuuri jaotust ja kõikumisi, on mitteinvasiivne. See on tõusnud paljutõotavaks vahendiks haiguste hindamisel, kuna suudab tuvastada naha temperatuurimustrite abil ebanormaalse vereringe ja põletikulised piirkonnad.