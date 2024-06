Hoiatus tuleneb ECDC märtsis 2024 avaldatud andmetest, mis näitavad murettekitavat klamüüdia, gonorröa ja süüfilise leviku suurenemist. See tõus on ECDC ekspertide sõnul meeldetuletus kaitsmata seksuaaltegevusega kaasnevatest jätkuvatest riskidest ja vajadusest paremini mõista ohutuma seksi olulisust.

Kuna suvised reisid ja festivalid toovad kokku inimesi kogu Euroopast, on oluline olla teadlik sugulisel teel levivatest haigustest, regulaarselt testida ning otsida usaldusväärset teavet tervishoiutöötajatelt.

ECDC rõhutab ohutuma seksi praktikate tähtsust, sealhulgas kondoomide järjepidevat kasutamist vaginaalse, anaal- ja oraalseksi ajal. Testimist soovitatakse enne kaitsmata seksuaalvahekorda uute partneritega, kuna paljud infektsioonid võivad olla asümptomaatilised. Kui see ei ole võimalik, on oluline teha test pärast kaitsmata vahekorda, isegi kui nähtavaid sümptomeid ei ole.

Lisaks klamüüdiale, gonorröale ja süüfilisele võivad ka teised nakkused levida lähikontakti ja seksuaaltegevuse kaudu. Meestel, kes seksivad meestega, on näiteks mpoxi risk, mis levib peamiselt nahakontaktiga, sealhulgas seksuaalvahekorra ajal. Mpox võib levida ka enne sümptomite ilmnemist.

ECDC teatab ka, et mõned nakkused, mis põhjustavad rasket kõhulahtisust – nagu Shigella ja hepatiit A – levivad samuti meeste seas, kes seksivad meestega. Nende vältimiseks tuleks kasutada ühekordseid kindaid käelise tegevuse ajal, oraal- ja anaalseksi ajal kasutada hambatõkkeid ning vahetada kondoome anaalseksi ja oraalseksi vahel. Samuti on soovitatav mitte jagada sekslelusid ning tagada nende korralik puhastamine ja desinfitseerimine pärast kasutamist ja partnerite vahel. Oluline on pesta käsi, suguelundeid ja anaalpiirkonda enne ja pärast seksuaalset kontakti. Kui esineb kõhulahtisus, tuleks vältida seksuaalset tegevust ja pöörduda arsti poole.