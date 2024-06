Eesnäärmevähi vastu avastati uus võitlusvahend

Uuringutulemused, misavaldati ajakirjas Molecular Cancer, pakuvad võimalust uute ravimeetodite väljatöötamiseks, vahendab Medical Xpress.

Eesnäärmevähi progresseerumise komplekssed molekulaarsed protsessid pole veel täielikult välja selgitatud.

Valku nimega JUN uuritakse kui võimalikku kasvaja kasvu ajendajat.

«Paljud uuringud on näidanud, et JUN-i toodetakse vähis liigselt. Seega on loodud seos kasvaja kasvu ja kõrgete JUN-i tasemete vahel,» ütleb Lukas Kenner, kes töötab Viini meditsiinilise ülikooli kliinilise laborimeditsiini instituudis.

Koostöös riiklike ja rahvusvaheliste partneritega näidati, et eesnäärmevähi puhul on olukord vastupidine. Hiiremudelit ja kliinilisi proove kasutades sai uuringus selgeks, et eesnäärmevähi progresseerumine ei kiirene, vaid aeglustub, kui JUN on kõrgemal tasemel. Täheldati, et kasvaja kasvab kiiremini, kui valk puudub.

Tõsiasi, et JUN mängib olulist rolli geenide aktiveerimises ja erinevates protsessides, nagu rakkude kasv, avastati juba 1980ndatel. «Meie uuringutes leidsime, et JUN on oluliselt seotud eesnäärmevähi regulatsiooniga, mõjutades keha immuunvastust,» ütleb Sabine Lagger Viini veterinaarmeditsiini ülikoolist.

Kui valk puudub, on teatud immuunrakkude värbamine kasvaja mikro-keskkonnas häiritud, mis viib vähi kiirenenud kasvuni. Need tulemused võivad selgitada, miks eesnäärmevähk on vähem vastuvõtlik immuunravile ja aidata mõista, kuidas taasaktiveerida kohalikud immuunvastused.

«Meie uuringud viitavad sellele, et JUN-i aktiveerimine võib potentsiaalselt olla paljutõotav terapeutiline võimalus eesnäärmevähi progresseerumise aeglustamiseks,» väidavad Lagger ja Kenner. Tulemuste kinnitamiseks on vajalikud edasised uuringud.