WHO hindab ohtu elanikkonnale: H5N2 viirus ehk linnugripp nõudis esimese inimelu

«See on esimene laboratoorselt kinnitatud gripiviiruse A(H5N2) viirusega nakatumise juhtum maailmas ja esimene lindude H5 viirusnakkus Mehhikos,» teatas WHO pressiteates.

Kuigi tüvi H5N2 on Mehhikos kodulindudel varem avastatud, pole allikas, kust patsient surmava nakkuse sai, teada.

Mehhiko tervishoiuministeerium kinnitas, et surnud mehe puhul puuduvad tõendid linnugripi inimeselt inimesele ülekandumise kohta. Kõik patsiendiga kokku puutunud inimesed olid viiruse suhtes negatiivsed.

«Seni olemasoleva teabe kohaselt ei ole tuvastatud ühtegi selle juhtumiga seotud A(H5N2) nakatumise juhtumit inimestel. Olemasoleva teabe põhjal hindab WHO selle viiruse praegust ohtu elanikkonnale,» seisis WHO pressiteates.

Teadlased kinnitavad, et praegune Mehhikos avastatud juhtum ei ole seotud linnugripipuhanguga USA-s. Kolm USA piimafarmi töötajat on siiani nakatunud linnugripiviirusega pärast seda, kui lehmadel avastati mitmes osariigis viirus H5N1.

Kuigi käesolev juhtum ei muuda WHO soovitusi linnugripi kohta, rõhutab tervishoiuorganisatsioon ülemaailmse järelevalve tähtsust. On ülioluline «avastada ja jälgida viroloogilisi, epidemioloogilisi ja kliinilisi muutusi, mis on seotud esilekerkivate või ringlevate gripiviirustega, mis võivad mõjutada inimeste ja loomade tervist.»