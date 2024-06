Reoveeuuring näitab, et kevadel ja suvekuudel suureneb just selle uimasti tarbimine

TAI teadur Katri Abel-Ollo peab seekordse uuringu olulisimaks positiivseks leiuks, et nitaseene seekord reovees ei leidunud. «Aasta alguses olnud ohusignaalid, et nitaseenid on saadaval ka näiteks tudengilinnas Tartus, tegid valdkonna spetsialistid väga murelikuks. Mai reovee tulemustele tuginedes ei ole nitaseenid õnneks nii levinud, et neid aineid oleks märgata reovees. Samas tuleb nitaseenidega olla äärmiselt ettevaatlik, kuna Eestis on protonitaseeni leitud ka võltsitud musta turu ravimites ja seda tugevatoimelist ainet müüakse vahel ka teiste uimastite nime all,» tähendas Katri Abel-Ollo.