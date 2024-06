Eestis kinnitavad kanda uued sõeluuringud

Vastsündinutele lisandus sel aastal uus sõeluuring

Iga vanem loodab kogu südamest, et tema sündiv laps on terve. Kahjuks on tõenäosus, et lapsel on mõni pärilik või kaasasündinud haigus, 3–4 protsenti. Kui aga haigus avastatakse vara, saab raviga õigel ajal alustada ja tervisekahjustused kas ära hoida või neid oluliselt leevendada.

Kõikidele Eestis sündinud ravikindlustatud vastsündinutele pakutakse tasuta sõeluuringut 21 kaasasündinud haigusele. Seejuures lisandus 2024. aastal ka spinaalse lihasatroofia ehk lihaste kärbumistõve sõeluuring. Tervisekassa terve lapse teenusejuhi Margit Savisaare sõnul ei ole paraku ilma sõeluuringuta võimalik kaasasündinud haigusi õigel ajal diagnoosida, kuna nende tõvede korral ei ilmne varaseid sümptomeid või on need vaevumärgatavad.

Sõeluuringu protseduur on lihtne: imiku 48.–120. elutunnil võetakse tema kannast või varbast vereproov ja saadetakse see laborisse analüüside tegemiseks. Kui analüüsi tulemustes ei ole kõrvalekallet, siis vanemaid eraldi ei teavitata ja tulemus kantakse terviseportaali. Kui tulemustes avastatakse kõrvalekalle, võetakse lapsevanemate või perearstiga ühendust, et võimalikult kiiresti korraldada kordusuuring. «Olgu ära öeldud ka see, et sõeluuringu positiivne vastus ei tähenda, et lapsel on uuritav haigus, vaid et tal on suurem uuritava haiguse esinemise tõenäosus,» rõhutab Margit Savisaar.

Eestis tegeletakse järjepidevalt uute Sõeluuringute väljatöötamise ja kasutuselevõtmisega. Praegu katsetatakse kopsuvähi ja eesnäärmevähi sõeluuringuid ning ette valmistatakse geeniandmeid arvestavat personaalset rinnavähi sõeluuringut.

Jätkub kopsuvähi sõeluuringu katsetamine