Eestis on kanda kinnitamas uued sõeluuringud

Eestis diagnoositakse keskmiselt üle 800 uue kopsuvähijuhu aastas. Paraku sureb igal aastal kopsuvähki üle 600 inimese. Kopsuvähk on raske haigus, kuid varases staadiumis kopsuvähki on lihtsam ravida – tõenäosus, et ravi on edukas ja patsient paraneb, on suurem kui hilisemal avastamisel. Vähi varasel avastamisel on häid tulemusi näidanud kopsuvähi sõeluuring, mida katsetatakse Tartu perearstide toel.

«Patsientidest, kelle kopsuvähk avastatakse kaugelearenenud ja/või metastaseerunud staadiumis, on viis aastat pärast diagnoosi saamist elus vaid kuni viis protsenti, samas esimese staadiumi puhul 55 protsenti patsientidest,» kirjeldab sõeluuringu eesmärki Tervisekassa sõeluuringute teenusejuht Maria Suurna.

«Mida varem me jaole saame, seda tõenäolisem on, et kirurgiline ravi on edukas ja inimene paraneb,» rõhutab kopsuvähi teostatavuse uuringut juhtinud Tartu ülikooli (TÜ) kaasprofessor ja TÜ kliinikumi torakaalkirurg Tanel Laisaar.

Tartu linnas ja maakonnas on kopsuvähi sõeluuringu läbiviimist katsetatud alates 2021. aastast. Esmalt tehti seda väiksemas mahus, kuid 2024. aastaks osales juba lõviosa Tartu ja Tartumaa perearstikeskustest. Perearstid ja -õed suhtlesid oma nimistute 55–74-aastaste ravikindlustatud patsientidega (kokku üle 24 400 inimese) ja küsisid, kas nad suitsetavad või on kunagi suitsetanud ja kas nende peres on esinenud kopsuvähki. Saadud vastuste alusel määratud riski põhjal suunati osa patsiente madaladoosilisse kompuutertomograafiasse, et tuvastada võimalik kopsuvähk.