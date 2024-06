Pooled perearstid kasutavad patsientide tervisemurede lahendamiseks digiteenindusplatvorme

Ligi pooled perearstidest on digiteenindusplatvormid kasutusele võtnud ja see on kahtlemata kiiduväärt, et uute lahendustega tullakse tublisti kaasa. Kui tervishoiuteenuste osutajatelt uurida, kuidas nad eelistaksid patsientide pöördumisi vastu võtta, moodustavadki suure osakaalu just telefoni ja veebi teel tehtavad pöördumised. Reaalsuses võetakse patsientide pöördumisi vastu peamiselt telefonikõne teel (77 protsenti Tervisekassale tagasisidet andnud perearstikeskustest) ning digiteenindusplatvormide (veebi) teel tehtud vastuvõtud moodustavad vaid 11 protsenti. Need perearstikeskused, kes on kasutusele võtnud mõne digiteenindusplatvormi, on seda teinud peamiselt seetõttu, et see lihtsustab patsiendil arstiga ühenduse võtmist ja vastupidi. Samuti aitab digiteenindusplatvorm hallata perearstikeskuste tööd paremini.

Uute lahendused esitavad ka uusi väljakutseid

Perearstide tagasiside põhjal ei kasuta osad perearstid digiteenindusplatvorme, kuna erinevaid lahendusi on liiga palju. Selle tõttu on perearstil lahendustes keeruline orienteeruda ja valida kõige sobivam platvorm enda nimistu patsientide toetamiseks. Pea viiendik vastanutest tunnistavad, et neil on digilahenduste kohta liiga vähe teadmisi.

Perearst ei saa ega peagi olema IT-spetsialist ning Tervisekassa eesmärk on toetada perearste digilahenduste kasutuselevõtul. Samas on hea meel tõdeda, et perearstid mõtlevad sisuliselt kaasa, esitatakse väga häid küsimusi ja tähelepanekuid, et läheneda digiteenindusplatvormidele läbimõeldult.

Tervishoiuteenuste osutajate hinnangul on suur murekoht digiplatvormide teenustasud, mis on perearstikeskusele aastas arvestatav kulu. Seepärast rahastab Tervisekassa digiteenindusplatvorme, et toetada nende laialdasemat kasutamist ja seeläbi tagada, et kõigil Eesti inimestel oleks võimalik oma perearstikeskuse poole pöörduda mõne digilahenduse abil.

Tervisekassa roll on seada digiplatvormidele nõuded, hinnata nõuetele vastavust ja tasustada nõuetele vastavaid teenuseid, lisades need tervishoiuteenuste loetellu. Nõuded jagunevad kahte kategooriasse: funktsionaalsed nõuded ehk mida patsient saab platvormil teha, ja mittefunktsionaalsed nõuded, mis panustavad küberturbesse ja inimeste terviseandmete kaitsemisse. Perearstidel on võimalus valida enda keskusele sobivaim platvorm ja saada Tervisekassalt igakuist toetust.