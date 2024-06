Kesklinnas saab suvel harrastada palju erinevaid tasuta treeninguid

Esimest korda on treeningute seas sellised sportlikud tegevused nagu kõnnijalgpall ja capoeira. Kõnnijalgpall võimaldab harrastada tuntud pallimängu rahulikumas tempos ja on populaarne just eakate seas. Tehakse ka võimlemis- ja koordinatsiooniharjutusi. Brasiiliast pärit võitluskunst capoeira arendab samuti koordinatsiooni. Tunnis lõimuvad akrobaatika, tants ja võitluselemendid, seda kõike traditsiooniliste muusikainstrumentide saatel.