Laialt kasutatav aine võib suurendada infarktiriski

Ksülitool on tavaline suhkruasendaja, mida kasutatakse suhkruvabades kommides, närimiskummides, küpsetistes ja suuhooldustoodetes nagu hambapasta. Viimase kümnendi jooksul on suhkruasendajate, sealhulgas suhkrualkoholide ja kunstlike magusainete kasutamine töödeldud toitudes oluliselt kasvanud, kuna neid reklaamitakse tervislike alternatiividena.

«See ei tähenda, et peaksite oma hambapasta välja viskama, kui see sisaldab ksülitooli, kuid peaksime olema teadlikud, et kõrge ksülitoolisisaldusega toodete tarbimine võib suurendada vereehüübimisega seotud terviseriske.»

Autorid märkisid, et vajalikud on edasised uuringud ksülitooli pikaajalise südame-veresoonkonna ohutuse hindamiseks. Uuringul oli mitmeid piiranguid, sealhulgas see, et kliinilised vaatlusuuringud näitavad seoseid, mitte põhjuslikkust. Teadlased soovitavad rääkida oma arstiga või sertifitseeritud dieediarstiga, et saada rohkem teavet tervislike toiduvalikute kohta ja personaalseid soovitusi.