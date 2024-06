Avastati kaks uut seeneliiki, mis tekitavad ränki nahalööbeid

Seeneperekond, kuhu kõnealused uued seeneliigid kuuluvad, tekitab nahale ümarakujulisi lööbeid. Seda seeninfektsiooni võib esineda mitmesugustes kehapiirkondades ja sellel on erinevaid nimesid, nagu näiteks sportlase jalg. Kuigi infektsioonid on tavaliselt kerged ja ravitavad, on viimastel aastatel dermatoloogid täheldanud Aasias, Euroopas ja nüüd ka USAs keerukamaid ja resistentsemaid juhtumeid.