OLULINE TEADA Kui palju peavad lapsed vett jooma?

Nagu Austraalia toitumisjuhised rõhutavad, on eelistatav vedelikuvajaduste rahuldamiseks juua puhast vett.

Uuringud näitavad, et paljud kooliealised lapsed ei joo piisavalt ja jõuavad kooli juba dehüdreerituna. 2017. aasta uuringus, milles osales 6469 last (vanuses 4–17) 13 riigist (välja arvatud Austraalia), leiti, et 60 protsenti lastest ja 75 protsenti noorukitest ei tarbinud piisavalt vett.