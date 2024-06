Teadlased on välja töötanud vähem toksilise alternatiivi traditsioonilisele keemiaravile

Dotsent Matthew Changi juhtimisel leidsid teadlased uue ravimite kohaletoimetamise meetodi, mis annab lootust uuele kliinilisele ravile vähihaigetele seas. Ajakirjas Nature Communications avaldatud leiud näitavad uudset meetodit keemiaravi ravimite otse tuumori kohtadesse viimiseks, kasutades bakterite ja vähirakkude vahelisi loomulikke koostoimeid.

Eelravimid on inaktiivsed molekulid, mis muunduvad organismis aktiivseteks ravimiteks, eriti kasvajakeskkonnas, võimendades ainulaadseid kasvajatingimusi, nagu madal hapnikusisaldus või kõrge happesus, et aktiveerida ravim täpselt vähi kohas, minimeerides tervete kudede kahjustamist. Praegustel eelravimistrateegiatel on aga piiratud sihtmärgi spetsiifilisus ja need sõltuvad sageli makromolekulaarsetest kandjatest, mis raskendab nii ravimi jaotumist kui ka kliirensit.

Nendest piirangutest ülesaamiseks töötasid NUS Medicine'i teadlased välja eelravimi manustamismeetodi, mis kasutab kommensaalset Lactobacilluse tüve, mis seondub spetsiifiliselt vähirakkudega pinnamolekuli, mida nimetatakse heparaansulfaadiks, kaudu. Need konstrueeritud bakterid kannavad eelravimit, mis muundub kasvaja kohas kemoteraapiaravimiks SN-38.

Ninaneeluvähi prekliinilistes mudelites lokaliseerusid konstrueeritud bakterid spetsiifiliselt kasvajas ja vabastasid keemiaravi ravimi otse vähikohta, vähendades kasvaja kasvu 67 protsenti ja suurendades keemiaravi ravimi efektiivsust 54 protsenti.

Selle uuringu üks paljutõotavamaid aspekte on potentsiaalsed laiemad rakendused erinevat tüüpi vähiravis, kuna teadlaste tuvastatud Lactobacilluse tüvi seondub spetsiifiliselt vähirakkudega.

Juhtteadur dr Shen Haosheng ütles, et bakterite ja vähirakkude vahelise afiinsuse ärakasutamise eesmärk on muuta keemiaravi manustamine pöördeliseks. «Hindame mitmete mikroobitüvede seondumisafiinsust mitme vähirakuliiniga eesmärgiga mitmekülgse manustamissüsteemi väljatöötamine. Kasutades sealjuures mikroobitüvesid, et suunata keemiaravi ravimeid erinevatele limaskestavähkidele, nagu kolorektaalne, põie-, mao-, suu-, kopsu- ja ninavähk.»

«Vähiravi mõjutab patsiente tohutult. Meie uuringud on märkimisväärne samm sihipärasema ja vähemtoksilisema lähenemisviisi väljatöötamisel vähivastases võitluses. Loodame, et see võib sillutada teed efektiivsemale ravile,» lisas Chang.