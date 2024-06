Mida teha, kui koer hammustas?

ITK erakorralise meditsiini keskuse juhi Kristiina Mäemetsa sõnul on eriti kriitilist reageerimist nõudvad koerahammustused sellised, kus traumast on järel suur lahtine haav. «Sellist suurt haava on vaja kiiresti puhastada, õmmelda ja alustada antibiootikumikuuri. Kui ise ei ole võimalik koheselt haiglasse pöörduda, tasub sellises olukorras endale või vigasaanule kutsuda kiirabi.»

«Teiseks suureks ohuks koerahammustuse puhul on, et kannatada saavad kõõlused, mis on inimesele liikumiseks üliolulised. Kõõluste võimalikku vigastust saab testida sellega, et püüda liigutada käehaava puhul sõrmi või jalahaava puhul kontrollida, kas jalg liigub. Kui see liikumine on takistatud, tuleks samuti pöörduda koheselt erakorralise meditsiini vastuvõttu, et saada kiiresti ravi peale. Kindlasti ei tohiks oodata nii suure trauma korral arsti juurde minekuga järgmise päevani,» ütleb kiirabiarst.