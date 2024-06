Lõhnatajust võib oleneda, kas elatakse selle mürgise aine keskel

«Pisikeste lekete puhul, mis ei ole piisavalt suured, et põhjustada gaasiplahvatusi, on sageli raske lõhna tunda,» ütles uuringut juhtinud PSE Healthy Energy uurimisinstituudi teadlane Sebastian Rowland. Lekete väiksuse tõttu on neid raske tuvastada ja parandada, nii et need võivad siseõhku püsivalt reostada benseeni ja metaaniga, vahendab PHYS.org.