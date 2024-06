Avastati oluline põletikulise soolehaiguse põhjustaja

Põletikulised soolehaigused, mis hõlmavad Crohni tõbe ja haavandilist koliiti, mõjutavad umbes viit protsenti maailma elanikkonnast. Praegused ravimeetodid ei toimi kõigil patsientidel ning uute ravimite arendamine ebaõnnestub sageli mittetäieliku arusaama tõttu põletikulise soolehaiguse põhjustest.

Teadlased uurisid DNA-ala, mis ei kodeeri valke, kuid on seotud põletikulise soolehaiguse ja teiste autoimmuunhaigustega. Nad avastasid, et selles piirkonnas asub võimendi, mis suurendab lähedal asuvate geenide valgusünteesi. See konkreetne võimendi oli aktiivne ainult makrofaagides, immuunrakkudes, mis omavad põletikulises soolehaiguses olulist rolli, ja see aktiveeris ETS2-geeni, mille kõrgem tase seostus kõrgema haigusriskiga.

Geeniredigeerimise abil näitasid teadlased, et ETS2 on oluline peaaegu kõigi makrofaagide põletikuliste funktsioonide jaoks, sealhulgas nende, mis põhjustavad otseselt põletikulise soolehaiguse korral kudede kahjustusi. ETS2 taseme suurendamine puhkeolekus makrofaagides muutis need põletikulisteks rakkudeks, mis sarnanesid põletikulise soolehaigusega patsientide rakkudega.

Teadlased avastasid, et paljud teised põletikulise soolehaigusega seotud geenid on osa ETS2 rajast, mis kinnitab selle olulisust haiguse tekkes.

Kuna spetsiifilisi ETS2 blokeerivaid ravimeid pole, otsisid teadlased ravimeid, mis võiksid kaudselt vähendada selle aktiivsust. Nad leidsid, et MEK-inhibiitorid, mida juba kasutatakse teiste mittepõletikuliste seisundite raviks, võivad lülitada välja ETS2 põletikulised mõjud. Testides avastasid nad, et need ravimid vähendasid põletikku nii makrofaagides kui ka põletikulise soolehaigusega patsientide sooleproovides.