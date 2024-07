Kuigi tubakatööstusel on pikk ajalugu teaduse õõnestamisel, pole enamikul juhtivatel meditsiiniajakirjadel poliitikat, mis keelaks täielikult või osaliselt tubakatööstuse rahastatud uuringud. Isegi kui kirjastajad, autorid ja ülikoolid soovivad tubakatööstusega sidemeid piirata, on neil rahastusallikate tuvastamine keeruline, sest tubakafirmad on rahastanud variorganisatsioone ja laienenud farmaatsia- ja tervisetehnoloogia valdkondadesse.

Need investeeringud hõlmavad ravimeid suitsetamisest põhjustatud või süvenenud seisundite, nagu kopsuvähk, südamehaigused ja astma, raviks.

Need sidemed raskendavad teadlaste, teadusorganisatsioonide ja ajakirjade jätkuvaid jõupingutusi tööstusest eemaldumiseks ning on viinud üleskutseteni, et ajakirjad kehtestaksid keelud mitte ainult tubakafirmade, vaid ka nende tütarettevõtete uuringutulemuste avaldamisele.

The Investigative Desk ja The BMJ otsisid PubMedi andmebaasist ja leidsid sadu seoseid suurte tubakafirmade meditsiini- ja farmaatsiatööstuse tütarettevõtete ja meditsiiniliste uuringute vahel. Nad kontrollisid ka kümne juhtiva üldmeditsiini ajakirja ja kümne muu ajakirja tubakapoliitikaid kolmes terapeutilises valdkonnas, mis on tubakasuitsetamise teemade poolt eriti tugevalt mõjutatud.

Nendest 40 ajakirjast oli ainult 8 (20%) keelanud täielikult või osaliselt tubakatööstuse rahastatud uuringud. Kümnest hingamisteede meditsiini ajakirjast oli kuuel tubakapoliitika, kuid onkoloogia valdkonnas oli see ainult ühel ja kardioloogia valdkonnas polnud ühelgi. Kümne üldmeditsiini ajakirja seas oli ainult The BMJ-l selline poliitika.