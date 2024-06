Enneaegset vananemist põhjustab üllatav tegur

Uus teadustöö näitas, et kui mTOR aktiivsus on loomadel veidi suurenenud, algab vananemine varem ja loomade eluiga võib lüheneda kuni 20 protsendi võrra. Teadalaste sõnul annab mTORi keskne roll ainevahetuses aimu, miks vanusega seotud haigused tekivad või süvenevad inimestel, kelle kehamassiindeks on kõrge, mis on seotud rasvumise ja põletikuga. See selgitab ka, miks kaloripiirangud – toitumisviis, mis on seotud loomade pikema eaga – soodustavad tervislikku vananemist. Selle aluseks on, et teatud geenid, mis aktiveeruvad toitainete tarbimise piiramise kaudu, suhtlevad mTORiga.