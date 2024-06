Euroopas levib tripper, mida ei pruugi õnnestuda ravida

Gonokokk-bakteri antimikroobse jälgimisprogrammi raames uuriti 2022. aastal gonorröa diagnoosiga patsientide proovidest saadud 4396 isolaati (identifitseeritud bakterite puhaskultuurid). Isikud olid pärit 23 Euroopa riigist. Kaks alamtüve olid resistentsed tseftriaksooni suhtes – see on soovitatav antibiootikum gonorröa raviks. Need tüved ilmutasid ulatuslikku ravimiresistentsust, mis piirab veelgi ravivõimalusi, vahendab ECDC.

Asitromütsiini suhtes resistentsete isolaatide osakaal tõusis 2022. aastal 25,6 protsendini, võrreldes 14,2 protsendiga 2021. aastal. Asitromütsiini kasutatakse sageli koos tseftriaksooniga gonorröa raviks, mistõttu on see leid ECDC ekspertide hinnangul eriti murettekitav. Tsiprofloksatsiini suhtes resistentsete isolaatide osakaal kasvas samuti, ulatudes 2022. aastal 65,9 protsendini, võrreldes 62,8 protsendiga 2021. aastal. Kuigi tsefiksiimi suhtes on resistentsus endiselt madal (0,3%), on pidev jälgimine ülioluline, kuna tsefiksiimi ja tseftriaksooni suhtes resistentsed gonokokitüved levivad rahvusvaheliselt.

2022. aastal teatati 28 Euroopa majanduspiirkonna riigis kokku 70 881 kinnitatud gonorröa juhtumist, mida on 48 protsenti rohkem kui 2021. aastal. Teavitusmäär on esmakordselt nii kõrge pärast 2009. aastat, mil Euroopas hakati seksuaalsel teel levivate nakkuste üle järelevalvet pidama.

Kuigi enamik gonorröa nakkustest on Euroopa majanduspiirkonnas endiselt ravitavad praegu soovitatavate antibiootikumidega, on resistentsuse kasvutrend ECDC ekspertide hinnangul murettekitav ja nõuab suuremat valvsust. Resistentsete tüvede suurem levik võib ohustada olemasolevate ravivõimaluste tõhusust, mis kujutab endast märkimisväärset rahvatervise probleemi, kuni uued ravivõimalused on kättesaadavad.