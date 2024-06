Laialt kasutatav unesoodustaja aitab hoida nägemist

Kollatähn asub silma tagaosas ja on võrkkesta keskne osa, mis töötleb otseselt vaateväljas olevat infot. Kollatähni kärbumine on üks peamisi vanusega seotud pimeduse põhjustajaid.

Hiirtel tehtud uuring näitas 2020. aastal esimest korda, et melatoniin aitas kaitsta võrkkesta kahjustuste eest ja aeglustas kollatähni degeneratsiooni progresseerumist. 2021. aasta uuring leidis, et kollatähni kärbumisega patsientidel oli veres ja pisaravedelikus madalam melatoniini tase, samas kui teine sama aasta uuring näitas, et melatoniini lisamine aeglustas võrkkesta neurodegeneratiivse haiguse retinitis pigmentosa progresseerumist. Siiski on teadustöö veel algusjärgus.

Melatoniin on hormoon, mida toodetakse loomulikul teel ajus, eriti pimeduse saabudes, ja see aitab reguleerida une-ärkveloleku tsükleid. Enamasti nähakse seda kui "looduslikku" ravi unetuse ja muude unehäirete, sealhulgas ajavahest põhjustatud väsimuse korral.

Viimane uuring lisab veelgi kaalu tõenditele, et melatoniinil on positiivne mõju vanusega seotud nägemise halvenemisele, kuid teadlased rõhutavad, et nende tööl on siiski piiranguid. Paljud elustiilifaktorid, sealhulgas toitumine ja suitsetamine, on samuti seotud nägemise halvenemisega.