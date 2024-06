Soomlased leidsid hämmastava viisi laste immuunsuse tugevdamiseks – see on võimalik ka Eestis

Isegi nii lühikese uuringuperioodi jooksul leidsid teadlased, et laste, kes regulaarselt mängisid rohelises keskkonnas, oli naha ja soolestiku mikroobide mitmekesisus suurenenud – omadus, mis on seotud üldiselt tervist paremini toetava immuunsüsteemiga.

Laste seas, kes said õues mängida – mängides mullas, rohus ja puude all –, suurenes gammaproteobakterite hulk, mis näis suurendavat naha immuunkaitset, samuti kasvas kasulike immuunosakeste hulk veres ja vähenes interleukiin-17A sisaldus, mis on seotud immuunhaigustega.

Uuringud näitavad, et õues viibimine on samuti kasulik laste nägemisele ning looduses viibimine lapsepõlves on seotud parema vaimse tervisega. Mõned hiljutised uuringud on isegi näidanud, et rohelised alad on seotud laste aju struktuurimuutustega.