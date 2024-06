Südamehaigusi aitab tõhusalt ennetada üllatav taktika

Sotsiaalsus on oluline nii vaimsele kui füüsilisele tervisele, parandades tuju ja suurendades kuuluvuse, turvalisuse ja kaitstuse tunnet. Paljud uuringud on näidanud üksinduse ja sotsiaalse isolatsiooni negatiivset mõju tervisele, eriti eakate seas.

Uus uuring on välja toonud ka selle, kui oluline on teistega seltsimine südame tervise jaoks. Austraalia Monashi ülikooli teadlaste juhitud teadustöös uuriti südame-veresoonkonnahaiguste peamisi prognoosijaid erinevate sotsiaalsete tegurite põhjal. Leiti, et ka sugu mängib rolli.

Teadlased vaatasid andmeid 9936 algselt terve, mõnes kogukonnas elava austraallase kohta, kes olid vanemad kui 70 aastat. Andmed saadi keskmiselt veidi üle kuue aasta kestnud ASPREE projekti – aspiriini mõjude uuringu – raames. Asjakohaste sotsiaalsete tegurite tuvastamiseks kasutati masinõppemudeleid.

Uuringust selgus, et abielus või partneriga koos elamine oli seotud väiksema südame-veresoonkonnahaiguste riskiga nii meestel kui naistel. Meestel oli kolme kuni kaheksa sugulase lähedus, kelle poole sai abi saamiseks pöörduda, seotud 24 protsenti väiksema riskiga. Meestel, kellel oli kolm kuni kaheksa sugulast, kellega sai isiklikke asju arutada, vähenes risk 30 protsenti. Võistluslikest sotsiaalsetest tegevustest osa võtmine, nagu male või kaardimängud, oli seotud 18 protsenti väiksema riskiga. Naistel oli seotud teistega koos elamine – olgu need pereliikmed, sõbrad või sugulased – südame-veresoonkonnahaiguste 26 protsenti väiksema riskiga. Kolme või enama sõbra olemasolu, kellega sai isiklikke asju arutada, oli seotud 29 protsenti väiksema riskiga.

«Meie uuring leidis, et naiste lähedased sõprussuhted, eriti need, kus tunti end mugavalt isiklikke asju jagades, olid seotud väiksema südame-veresoonkonnahaiguste riskiga,» ütles Achamyeleh Birhanu Teshale, Monashi ülikooli rahvatervise ja ennetava meditsiini kooli doktorant ja uuringu juhtivautor. «Meestel oli lähedaste sugulaste olemasolu, kelle poole sai kergesti abi või nõu saamiseks pöörduda, seotud madalama südame-veresoonkonnahaiguste esinemissagedusega. Lisaks võisid uuringus osalenud mehed suhelda võistluslike tegevuste kaudu, nagu mängud, samas kui naised eelistasid suhelda, ümbritsedes end teistega, sõltumata tegevustest. Need tegurid võivad omakorda avaldada positiivset mõju südame-veresoonkonna tervisele.»

Teadlased ütlevad, et nende leiud on olulised kõigile, mitte ainult üle 70-aastastele.

«Olenemata vanusest on ilmne, et lähedaste sõprade ja sugulaste kasulikkus südame-veresoonkonna tervisele on selge,» ütles Teshale. «See nähtus võib olla tingitud positiivsest mõjust, mida tunnete jagamine pereliikmete, sõprade või naabritega avaldab heaolule ja suhetele.»

Uuringu peamine sõnum tundub olevat lihtne: minge välja ja suhelge, hoidke ja nautige lähedasi suhteid sõprade ja perega. Te aitate sellega oma südant.

Allikas: Monashi ülikool/Medianet