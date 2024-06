Uurimuse üks autor, Tartu ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna doktorant Katyayani Sukhavasi ütles, et igal aastal tabab insult 15 miljonit inimest maailmas. Paljudel inimestel tekib insuldi tagajärjel püsiv invaliidsus. «Peamiseks insuldi põhjuseks on ateroskleroos ehk arterite lupjumine. Veresoonte seinas on mitmeid erinevaid rakutüüpe – peamiselt endoteeli rakud, silelihasrakud, erinevad immuunrakud ja põletikulised rakud. Uuringud on tõestanud, et need rakutüübid on äärmiselt plastilised ja võivad muutuda aterosklerootilise protsessi arenedes. Sellepärast on veresooneseina rakkude plastilisuse dünaamika mõistmine ateroskleroosi puhul muutunud väga tähtsaks,» selgitas ta.