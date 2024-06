See mahl turgutab menopausi järgset verevarsustus

Uurijad ega osalejad ei teadnud, millist mahla testimise ajal tarbiti. See tähendab, et kontrollrühm ja katserühm said seda teada alles tulemuste hindamisel. Päev pärast viimast annust naasid osalejad keskusesse veresoonte funktsiooni testimiseks. Uurijad võrdlesid, kui hästi laienesid veresooned iga naise puhul.

Uurijad kasutasid ultraheliandurit, et jälgida, kuidas veri voolas läbi õlavarre arteri stressitesti ajal, mil verevool oli iga osaleja küünarvarres viieks minutiks piiratud. Kui piirang eemaldati, mõõtsid teadlased, kuidas verevool õlavarrearteris muutus.

Tulemused näitasid, et iga päev nitraadirikka peedimahla tarbimine parandas verevarustust võrreldes nitraadivaba peedimahla joomisega. Teadlased ütlesid, et selline paranenud veresoonte funktsiooni tase – kui seda suudetakse säilitada menopausijärgsete aastate jooksul – võib oluliselt vähendada südamehaiguste riski. Nad lisasid, et peedimahla pikaajalist kasu tervisele ei ole praegu uuritud, kuid nitraadirikaste köögiviljade pikaajaline kasu on leidnud kinnitust.

«Naised võivad vajada peedimahla tarbimist iga päev või isegi sagedamini, et kogeda kõiki võimalikke kardiovaskulaarseid eeliseid,» märkis Proctor. «Siiski näitab see uuring, et peedimahl võib olla väga kasulik keskealiste naiste veresoonte tervise kaitsmisel südamehaiguste riski suurenemise perioodil.»

Delgado Spicuzza ütles, et uurimisrühm oli eriti põnevil, kui avastas, et peedimahl parandas aastaid varem menopausi läbinud naiste veresoonte tervist. Mõned menopausijärgses eas naiste kardiovaskulaarse tervise kaitsmise ravimeetodid, nagu hormoonravi, on ohutud ainult esimestel menopausijärgsetel aastatel. Pärast seda võib hormoonravi suurendada vähktõve ja insuldi riski.

«Mitmed osalejad ütlesid, et kavatsevad pärast uuringu lõppu peedimahla tarbimist jätkata,» ütles ta. «Tundub, et postmenopausis naistel on tõeline soov toetada oma südame-veresoonkonna tervist ilma täiendavaid ravimeid võtmata. Osaliselt usun, et peet võib olla täiendav toit miljonite naiste veresoonte tervise parandamiseks vananedes.»