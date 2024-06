Menopausiga kaasnevad sümptomid on ravitavad, kuid sellest teatakse uskumatult vähe

Teine põhjus oli see, et uuring keskendus hormoonide rollile krooniliste haiguste ennetamisel, mitte menopausi sümptomite leevendamisel. Kolmandaks, see hindas ainult ühte hormonaalse ravi vormi.

Paljud arstid määravad tänapäeval sagedamini menopausi sümptomite leevendamiseks hormonaalset ravi, eriti naistele, kes on alla 60-aastased (alates ravi algusest) ja kellel oli viimased menstruatsioonid eelneva kümnendi jooksul. Hormoonravi võib väljastada tablettide, nahaplaastrite, geelide või vaginaalsete ravimküünaldena.

Tabletid pakuvad suukaudse manustamise mugavust, samas kui nahaplaastrid tagavad hormoonide pideva vabanemise läbi naha. Geelid võimaldavad hõlpsat pealekandmist ja imendumist läbi naha, pakkudes annustamisel paindlikkust. Vaginaalsed ravimküünlad on suunatud otsesemalt paiksetele sümptomitele, nagu kuivus ja ebamugavustunne.

Siiski on haigusi põdevaid patsiente, kelle jaoks hormonaalne ravi on riskantsem kui teiste jaoks ja seda tuleks vältida, sealhulgas on ka neid, kellel on anamneesis rinnavähk, muud östrogeenitundlikud vähid ja südame isheemiatõbi.

Täna on väljatöötamisel uued mittehormonaalsed kuumahoogude ravimeetodid. 2023. aastal kiitis toidu- ja ravimiamet heaks fezolinetandi, mida müüakse nimega Veozah. See on esimene ravim, mis on loodud spetsiaalselt kuumahoogude ja öise higistamise raviks. Varsti võib turule tulla ka teine ​​uus ravim.

Antidepressante, epilepsiaravimeid ja muid mittehormonaalseid ravimeid määratakse ka teatud menopausi sümptomite raviks ettekirjutuseta.

Kahjuks ei ole paljud patsiendid ja isegi tervishoiuteenuse osutajad täielikult teadlikud viimastest tõenditest menopausi sümptomite tõhusa ravi kohta.

Menopausi hormoonravi kasutamise määr on rassi ja rahvuse lõikes erinev: kõrgeim on valgenahalistel naistel, madalaim aga mustanahalistel ja hispaanlastest naistel. Kõik uuringud näitavad, et sümptomeid ei tohiks ignoreerida ja individuaalne ravi on võtmetähtsusega. Arvestades uut avatust menopausi üle arutamiseks ja sellega tegelemiseks, samuti potentsiaalset teadusuuringute rahastamist ja uusi ravimeetodeid, oleme muutumas optimistlikumaks, et see vältimatu eluetapp võib lõpuks pälvida väärilise tähelepanu.