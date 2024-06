Mida teha, kui oled vigastanud hammast?

Viga saanud hamba päästmine ja ravi edukus sõltub sündmuskohal osutatud esmaabist ja sellele järgnevast kiireloomulisest hambaravist. Kõige tähtsam on säilitada rahu ning ettevaatlikult haava puhastades vaadata, mis täpselt viga on saanud.

Kui vigastuse käigus on hammas või hambaosa eemaldunud, siis otsige see üles ja hoidke kinni ainult hambakroonist (laiem osa). Kui hammas või hambaosa on määrdunud, loputage seda ettevaatlikult lühikese aja jooksul puhta külma vee all.