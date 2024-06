40 aasta vältel on üllataval põhjusel surnud enneaegselt 135 miljonit inimest

Rahvatervis on üleilmselt tõsise löögi all: kliimamuutused on käivitanud bumerangina toimiva ahela, kus tööstus ja kütusekasutus on muutnud kliimamustreid ja need omakorda küllastavad õhku peenosakestega. Singapuri​ Nanyangi tehnikaülikooli teadlaste uuring näitab, et peenosakeste saaste tõus koos kliimamuutustega suurendas enneaegsete surmade arvu kogu maailmas, vahendab Phys.org.