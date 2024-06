Maksahaigusele võivad viidata need 10 sümptomit

Maksavalu võib olla raske täpselt kindlaks teha, kuna maksas ei ole valu retseptoreid. Kuid kui teil on maksavalu, võite tunda valu kõhus või selja piirkonnas. Kui maks muutub põletikuliseks, vigastub või mõjutab maksahaigust, surub see ümbritsevale kaitsvale koele (tuntud kui Glissoni kapsel). See kude on täis valutundlikke närve, mis annavad teie ajule märku, et maksaga võib midagi valesti olla.