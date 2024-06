Vähi vastu aitab ootamatu abiline

Nõrgestatud viirus—lümfotsütaarse koriomeningiidi viirus (LCMV)—on ohutu isegi alla surutud immuunsusega hiirtel. See on oluline leid, kuna paljudel vähiravi saavatel patsientidel on nõrgenenud immuunsüsteem, vahendab Medical Xpress.

«Tähtis on, et see viiruspõhine ravi on ohutu ja efektiivne isegi immuunsupresseeritud organismis,» ütles uuringut juhtinud Pablo Penaloza-MacMaster, mikrobioloogia-immunoloogia dotsent Northwesterni ülikooli Feinbergi meditsiinikoolis. «Hiired, kellel puudusid tapjarakud ja B-rakud, reageerisid sellele ravile siiski positiivselt.»

Northwesterni teadlased näitasid mitmes kasvajamudelis, sealhulgas melanoomi ja jämesoolevähi puhul, et viiruse süstimine kasvajaga hiirtele vähendas kasvajat ja pikendas elu.

Uuring avaldati 11. juunil ajakirjas Clinical Investigation.

«LCMV kutsub esile tugeva immuunvastuse, kuid see võib põhjustada haigusi, eriti siirdamise läbinud patsientidel,» ütles Penaloza-MacMaster. «Molekulaarbioloogia abil on siiski võimalik seda viirust nõrgendada ja muuta see ohutuks raviks, säilitades samas selle immunogeensuse. Teine eelis on see, et tundub, et sama LCMV-ravi saab kasutada erinevate vähitüüpide puhul.»

Praegu kasutatakse teatud vähitüüpide raviks niinimetatud onkolüütilisi viiruseid, nagu herpes, nende võime tõttu tappa vähirakke. Kuid need ravimeetodid ei ole kõigi kasvajate puhul tõhusad ja nende kasutamine tekitab ohutusprobleeme, eriti vähenenud immuunsusega patsientidel, rõhutades vajadust ohutumate alternatiivide järele, märkis Penaloza-MacMaster.

Lisaks kasvajate eemaldamisele aitas see ravi ennetada hiirtel ka tulevast vähi teket. Tervetel hiirtel, kes said esmalt LCMVi, tekkisid hilisemas elus kasvajad väiksema tõenäosusega.