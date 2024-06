Kuidas reisida lähedasega, kellel on dementsus?

«Ükskõik, kas reisite auto või ühistranspordiga, on mõned sammud, mida hooldajad saavad järgida, et muuta reisimine mugavamaks, vähem stressirohkeks ja nauditavamaks nii oma lähedastele kui ka endale,» lisas Reeder.

Mõned neist sammudest hõlmavad:

Kontrollige, kas reisimine on üldse soovitatav. Inimesed, kellel on varajases staadiumis dementsus, võivad veel reisimist nautida, kuid hilisemas staadiumis võib kogemus muutuda liiga koormavaks. Konsulteerige arstiga, et veenduda, kas planeeritud reis ja vahemaa on paslikud.