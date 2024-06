Apteeker vastab: kas näol ja kehal tuleks kasutada erinevat päikesekaitsekreemi?

Näole ja kehale mõeldud tooteid on kõige lihtsam eristada toote koguse ehk pakendi suuruse põhjal. «Kui näole mõeldud päikesekaitsetooted on tavaliselt müügil väiksemas pudelis (40–50 ml), siis kehakreemid on saadaval suuremates pakendites (150–300 ml),» sõnas ta.

Samas leidub apteegis müügil ka päikesekaitsetooteid, mis sobivad mõlemale piirkonnale ja on n-ö universaalsed. «Sellisel juhul on antud info ka pakendile märgitud,» lisas ta.

Milline valida?

Kuivõrd päikesekaitsetoodete valik on suur ja lai, tasub toode valida eelkõige isikliku eelistuse, aga ka naha iseärasuste põhjal. Kui päikesekaitsekreem ja -losjoon sobib Talbre sõnul kõige paremini kuivemapoolse nahaga inimestele, kuna on kõige niisutavama toimega, siis kõige mugavam ja lihtsam on kasutada päikesekaitsespreid või -aerosooli.

«Veenduma peaks aga selles, et kõik kehapiirkonnad, mida tahetakse kaitsta, saaks tootega kaetud. Sprei ja aerosooli eeliseks on siinkohal kindlasti see, et neid võib ka märjale nahale kanda,» märkis konsultant.

Päikesekaitse geel-kreem sobib Talbre sõnul hästi inimestele, kes puutuvad kokku veega ning harrastavad erinevaid spordialasid. «Geel-kreemi tekstuur on kergem ning tagab vee-, higistamis- ja hõõrumiskindluse, mistõttu sobib see hästi veesportlastele.»

Igaüks leiab sobiva

Väga oluline tegur, millega päikesekaitsetoote puhul arvestada, seisneb kaitse tugevuses. Näiteks leidub apteegis tooteid, mis on mõeldud spetsiaalselt aktiinilise ehk solaarkeratoosi ja mittemelanoomse nahavähi ennetamiseks. Need sobivad hästi inimestele, kellel on väga õrn või tundlik nahk või palju sünnimärke.

«Kaasaegsed ja kvaliteetsed SPF tooted sisaldavad kaitset UVA- ja UVB-kiirguse, infrapunakiirguse ning HEV ehk sinise valguse eest ning on saastevastased. Kui tähelepanelikul tooteid vaadata, siis on brände, kus need tähised on kõik ka olemas,» kinnitas kosmeetikakonsultant.

Kindlasti ei tohiks päikesekaitse puhul ära unustada keha tundlikumaid piirkondi – sageli kipuvad päikesekaitse puhul tähelepanuta jääma näiteks huuled. «Huuled on õhukese nahaga ja vajavad päikesekaitset, et nahk ei kuivaks, ei lõheneks. Kuna huuled on päikesele avatud, saavad need päikesepõletuse veel kiiremini kui teised kehaosad. Tavaliselt on huultele mõeldud SPF tooted ka veekindlad ja toitvad ja väga mugavad kanda,» sõnas Talbre.