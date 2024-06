Jalavalu piinab? Õige ravi ja ennetusega on võimalik see kontrolli alla saada

Jalavalu võib olla põhjustatud paljudest teguritest, sealhulgas liigeste kulumisest, ülekoormusest, vigastustest või haigustest. «Üks levinud põhjus on ka alaselja probleemid, näiteks ishias ehk nimmevalu, mis kiirgab mööda närviteid mõlemasse jalga,» tõdeb Raukas.

Jalavalu võib olla kas tuim või terav ning esineda ühes või mõlemas jalas. «Vigastused ja nakkused on kergemini äratuntavad põhjused,» märgib Raukas. «Keerulisem on olukord, kui tegu on liigeste, lihaste, närvide või veresoonte põletikega, mille korral võib valu levida üle kogu jala.»