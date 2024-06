Maailma vanim doonor oli 92 aastane mees. Mis elundi ta annetas?

Arvestades Alleni vanust, tabas see küsimus sugulasi üllatusena. Kirurgid olid mehe läbi vaadanud ja otsustanud, et elund on siirdamiseks vastuvõetav.

Vastavalt United Network for Organ Sharing ehk UNOS-i andmetele, mis on peaaegu neli aastakümmet valitsuslepingu alusel siirdamissüsteemi juhtinud, saab uusi elundeid rohkem inimesi kui kunagi varem. Eelmine aasta oli UNOSi andmetel rekordiline aasta annetuste osas – enam kui 16 000 – ja tehtud elundisiirdamiste arvu osas – üle 46 000. Maksasiirdamiste arv ületas esmakordselt 10 000.

Siiski on enam kui 100 000 inimest uue organi nimekirjas ja paljud surevad oodates. Vajadus on nii suur, et teadlased töötavad alternatiivide kallal, et leevendada jätkuvat puudust. Selle aasta alguses sai Massachusettsis Richard Slaymanist esimene inimene, kes sai geneetiliselt muundatud sea neeru. Kahjuks suri ta kaks kuud pärast siirdamist.