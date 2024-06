VÄHIRAVI VÕIDUKÄIK Ajukasvaja ravimine võib tulevikus olla edukas ja ilma kõrvaltoimeteta

Ravi põhineb uudsel ühendil, mida nimetatakse «molekulaarseks raadiojärelvalgustuse dünaamiliseks sondiks» või MRAP-iks. See koosneb peamiselt biokemikaalidest ja joodist. Tavaliselt radiodünaamilises ravis kasutatavad ühendid sisaldavad raskemetalle, mis võivad põhjustada rakukahjustusi; MRAP-id ei sisalda raskmetalle. Need süstitakse otse kasvajasse ja aktiveeritakse röntgenikiirgusega annuses, mis on palju väiksem kui olemasolevas kiiritusravis. Oluline on see, et need aktiveeritakse ainult katepsiin B (CatB) ensüümi juuresolekul, mis on teadaolevalt vähirakkudes ülesreguleeritud ja mängib rolli kasvaja kasvus ja progresseerumises. Aktiveerituna tekitavad MRAP-id ereda, peaaegu infrapunase «järelvalguse», tekitades vähki hävitavaid vabu radikaale.