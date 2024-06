Need tervislikuks peetud toidud tõstavad tegelikult südamehaiguste tekkimise ohtu

São Paulo ülikooli ja Imperial College Londoni juhitud uuringus, mis avaldati mainekas ajakirjas The Lancet , kasutati üle 118 000 inimese andmeid. Kuigi taimne toit seostub muidu väiksema haiguste tekke riskiga, leiti, et ultratöödeldud taimne toit on seotud halvema tervisega.

Uues uuringus leiti, et ultratöödeldud taimse toidu tarbimine suurendab südame-veresoonkonnahaiguste riski seitsme protsendi võrreldes töötlemata taimetoiduga. Samuti leiti, et kõik ultratöödeldud toidud (nii loomset kui taimset päritolu) suurendavad südame-veresoonkonnahaiguste ja nendest põhjustatud surmariski.

Teadlaste sõnul näitavad tulemused, et ultratöödeldud taimetoidud, kuigi neid turustatakse tervislikena, võivad olla seotud halvemate tervisenäitajatega. Nad soovitavad ajakohastada toitumisjuhiseid, et vähendada ultratöödeldud toiduainete tarbimist ja edendada tööstuslikult töötlemata taimse toidu tarbimist.

Imperial College Londoni rahvatervise kooli teadlane dr Eszter Vamos ütles, et värsked taimetoidud, nagu puu- ja köögiviljad, täisteratooted ja kaunviljad, on tuntud oma kasu poolest tervisele. Ultratöödeldud toidul, kuigi sageli reklaamitakse neid tervislikena, ei ole tervisele kaitsvat mõju ja see on seotud halvemate tervisenäitajatega.