Mälu muudab kehvemaks üllatav haigus

Teadlased järeldasid, et depressioon ja mälu on tihedalt seotud ning mõlemad mõjutavad teineteist vastastikku, vahendab Science Daily.

Uuringut juhtinud dr Dorina Cadar märkis, et kuigi on teada, et depressioon ja kehv mälu esinevad eakatel sageli koos, oli seni ebaselge, kumb neist esimesena ilmneb. Uuring näitas, et depressioonisümptomid eelnevad mälu halvenemisele ja mälu halvenemine omakorda toob kaasa hilisemad depressioonisümptomid. Seega võivad sekkumised, mis vähendavad depressioonisümptomeid, aidata aeglustada mälu halvenemist.

Kaasautor Jiamin Yin rõhutas, et oluline on jälgida mälumuutusi eakatel, kellel esinevad depressiooniga seotud sümptomid, et tuvastada varakult mälu halvenemine ja ennetada depressiooni süvenemist. Samuti on oluline tegeleda mälu halvenemise märke ilmutavate inimestega, et kaitsta neid depressiooni ja mälufunktsiooni häirete tekkimise eest.