Uus seadus keelab alaealistel tätoveerida ja solaariumit kasutada

Seni ligi 30 aastat tagasi, aastal 1995, kehtima hakanud rahvatervise seadus asendatakse muudatuste tulemusel uue terviktekstiga. Teiste seas on muudatuste kohaselt edaspidi lubatud solaariumi- ja tätoveerimisteenused vaid täiskasvanutele. Solaarium kuulub Maailma Terviseorganisatsiooni hinnangul esimese grupi kantserogeenide hulka, mis tähendab, et selle seos vähki haigestumisega on teaduslikult tõendatud. Kui esimene solaariumikülastus on toimunud nooremas eas, tõuseb melanoomi haigestumise risk 59 protsenti, mis kasvab iga kasutuskorraga. Eestis on melanoom 15–29-aastaste seas üks enamlevinud vähkkasvajatest.

Terviseminister Riina Sikkut ütles, et uus seadus on samm edasi terve ühiskonna suunas. «See tähendab, et me ei tegele ainult probleemidega, kui need on juba tekkinud, vaid hoolitseme selle eest, et neid eos ennetada. Eestis on ligi 40 protsenti kõigist surmadest seotud riskikäitumisega ehk ennetatavad,» sõnas Sikkut. «Ja tihti on seda võimalik teha suhteliselt odavate tõenduspõhiste sekkumistega, mis aitavad kokku hoida meie raviraha, kuid mis veel olulisem – kaitsta inimeste tervist.»