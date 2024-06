Väike sutsakas aitab vähki hävitada

Lümfisõlmed on väikesed näärmed, mis paiknevad kogu kehas, peamiselt kaelas, kaenlaalustes ja kubemes, ning on imetajate, sealhulgas hiirte ja inimeste immuunsüsteemi osa. Neid on sadu, nii et immuunrakud ei pea ühest kehapiirkonnast liiga kaugele liikuma.

«Need on maandumiskohad, kus immuunsüsteemi võitlusvalmid T-rakud ootavad aktivatsiooni, et võidelda infektsioonide või teiste ebanormaalsete rakkudega,» selgitab dr Natalie Livingston, uurimuse peamine autor ja Massachusettsi üldhaigla järeldoktor Medical Xpressis. «Kuna vähid võivad T-rakke petta, et need jääksid puhkeseisundisse, on kunstlik lümfisõlm loodud selleks, et teavitada ja aktiveerida T-rakke, mis süstitakse koos lümfisõlmega.»