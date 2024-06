Teadlased on välja töötanud paljulubava ravi alopeetsiaga võitlemiseks

Erinevalt teistest juuste väljalangemise vormidest on alopeetsia autoimmuunhaigus. Ebaselgetel põhjustel hakkavad T-rakud ekslikult folliikuleid ründama, põhjustades juuste väljalangemist, mis näeb peas välja laikudena. Mõned patsiendid kogevad üksikuid episoode, kui nende juuksed kasvavad hiljem uuesti, samas kui teistel on perioodiline juuste väljalangemine kogu elu jooksul ja mõnel on see püsiv.

Huvitaval kombel on juuste taaskasv olnud alopeetsiaga patsientide kõrvalmõju, kes saavad immuunsüsteemi pärssivaid ravimeid muude haigusseisundite, nagu ekseem ja artriit, raviks. Kuid neil koos teiste immuunsüsteemi pärssivate alopeetsiat ravivate ravimitega näib olevat ainult ajutine kasu – niipea, kui ravi lõpetatakse, langevad juuksed uuesti välja. See võib olla tingitud sellest, et ravim ei ole suunatud ainult T-rakkudele, mis ründavad folliikuleid, vaid ka reguleerivaid T-rakke, mis hoiavad neid kontrolli all. Lisaks jätab immuunsüsteemi allasurumine patsiendid avatuks infektsioonidele.

Nii uurisid teadlased uue uuringu jaoks, kuidas tõsta T-rakkude taset ilma teisi immuunrakke alla surumata. Meeskond ühendas kaks komponenti, mis aitavad seda eesmärki saavutada, üheks ravimiks: CCL22. See meelitab keemiliselt T-rakke esile, ja IL-2 võimendab neid. Seejärel laaditi need mikronõelaga plaastrisse, mida saab kahjustatud alale kinnitada.