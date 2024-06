Stroomi suplusveest avastati haigustekitaja, ujumine pole ajutiselt soovitatav

Terviseamet soovitab Stroomi rannas suplemist ajutiselt vältida, sest mõned avastatud bakterite vormidest võivad kaasa tuua seedetrakti haiguse. Haigestumisrisk on suuresti individuaalne, sõltudes nii haigustekitajate hulgast vees, kokkupuute kestusest, supleja tundlikkusest kui tema immuunsüsteemi tugevusest.

Suplusveest võetavates proovides jälgitakse kahe indikaatorbakteri Escherichia coli ja soole enterokokkide hulka. Need on tavalised ja levinud bakterid, kes elavad inimeste ja soojavereliste loomade soolestikus. Nende hulgas võib aga olla mikroorganisme, mis võivad põhjustada näiteks seedetrakti haigusi. Kuivõrd nad võivad elada lühikest aega ka väliskeskkonnas, on nad head indikaatororganismid võimaliku hiljutise fekaalse reostatuse määratlemisel.