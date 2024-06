Eesnäärmevähi tuvastamiseks on olemas uus täpne vahend

Pärast MRT-uuringut ja eesnäärme biopsiat diagnoositi 486-st kõrge PRS-iga mehest 187-l (40 %) eesnäärmevähk. See on suurem täpsus võrreldes PSA testiga, kus vaid 25 protsendil kõrgenenud PSA tasemega meestest on eesnäärmevähk. Mis on eriti oluline – nendest 187 mehest 147-l (77,8 %) oli PSA tase alla 3,0 ug/l, mida peetakse normaalseks ja mis tavaliselt viitab sellele, et edasist sõeluuringut pole vaja.

Seega näitab uuring, et PRS test on oluline lisavahend eesnäärmevähi varaseks avastamiseks, et leida kõrgenenud geneetilise riskiga mehed, kel tuleks täiendavad eesnäärme uuringud läbi viia ka normaalse PSA testi korral.

Varasemad uuringud on näidanud ka, et PSA vereanalüüs tuvastab palju mehi, kellel on vähid, mis ei tekita aga muret ega vaja ravi. PRS test aga tuvastas võrreldes PSA testiga suurema osa agressiivsetest vähkidest – mis kasvavad kiiresti ja tõenäoliselt levivad. Uuringu kohaselt oli 187 tuvastatud vähist 55,1 protsendil agressiivsed vähid, võrreldes 35,5 protsendiga, mis tuvastati PSA testiga. Kõrge geneetilise riskiga meeste puhul oli PRS-test ka täpsem kui MRT-uuring, kuna 119 mehel (63,6 %) oli biopsiaga kinnitatud eesnäärmevähk, mida MRT ei tuvastanud.

Professor Ros Eeles, Londoni vähiuuringute instituudi onkogeneetika professor ja Royal Marsden NHS Foundation Trusti kliinilise onkoloogia ja vähigeneetika konsultant, ütles: «Selle testiga võib olla võimalik eesnäärmevähi kulgu muuta. Oleme näidanud, et test, mille abil tuvastatakse nende geneetilise struktuuri tõttu suurema riskiga mehed, on tõhus vahend vähi varajaseks tabamiseks. Tuginedes aastakümnete pikkusele eesnäärmevähi geneetiliste markerite uurimisele, näitab meie uuring, et teooria töötab ka praktikas – suudame tuvastada agressiivse vähi riskiga mehi, kes vajavad täiendavaid teste, ja säästa väiksema riskiga mehi ebavajalikust ravist.»

Teadustöö ilmus ajakirjas Journal of Clinical Oncology.

Eestis on eesnäärmevähi PRS test toodud kasutusele Antegenesi meditsiinilabori poolt ja on meestele kättesaadav nii kodutestina veebi vahendusel kui ka juhtivate erakliinikute kaudu.