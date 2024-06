Annetajate toel soetatud kallis ravim taastas 11-aastase Aroni elujõu

Tsüstilise fibroosi ravimit peab võtma ülima täpsusega kaks korda päevas kindlal kellaajal. Et ravim saaks õigel ajal võetud, peavad seda meeles nii Aron ise kui ka tema vanemad. «Esimesel paaril päeval pärast uue ravimiga alustamist köhis Aron lakkamatult, kuid õnneks oli meid selle kohta hoiatatud,» rääkis Aroni ema. «Teadsime, et laps peab kopsudest sinna kogunenud sekreedi välja köhima. Nüüd, kui paar kuud on möödas, Aron enam ei köhi. Siiski jätkame kolm korda päevas aurude tegemist ning võimlemist. Praeguseks on Aron saanud loobuda vajalikke toitaineid sisaldavatest ravijookidest, sest ta suudab jälle ise süüa ning isu on tal hea, nagu kasvavale lapsele kohane,» rõõmustavad Aroni vanemad. «Oleme ülimalt tänulikud kõigile headele Eesti inimestele, kes Inglite Aja saate ja Tallinna Lastehaigla Toetusfondi kaudu on Aronit aidanud. Alguses tundus väga raske inimestelt abi paluda, kuid praegu saame öelda, et see oli üks elu parimaid otsuseid. Samuti soovime väga tänada dr Kadri Muonit ning kõiki Aronit aidanud spetsialiste. Loodame väga, et peatselt saavad abi ka teised lapsed, kes sama haigusega võitlust peavad.»