Ameerika teadlased: suudame aju üles pildistada enneolematud detailselt, lahutus on suisa pöörane

See «toetab neuro-pildistamise uuringuid, mis viitavad orbitofrontaalkorteksi (orbitofrontal cortex) ühenduvuse tõsisele kahjustumisele Alzheimeri tõve hilises staadiumis,» kirjutavad teadlased oma artiklis .

Teadlased on hiljuti loonud mõned ülimalt üksikasjalikud inimaju kujutised , suumides ühe kuupmillimeetri ajukoe sisse – kümneaastane jõupingutus, mis lõpuks tootis 1,4 petabaiti andmeid.

Aju muutuste pildistamine, kui see selliste haigustega nagu Alzheimeri tõbi aeglaselt laguneb, on keerulisem ülesanne, sest teadlased töötavad sageli lahkamisele järgnenud ajukudedega, mis on annetatud kellegi elu lõpus, või tuginevad traditsioonilistele ajuuuringutele nagu MRI, lootes tuvastada muutusi enne haiguse algust.