TAI: Psüühika- ja käitumishäirega patsientide arv kasvas eelmisel aastal

Kõige kiiremini on kasvanud tavaliselt lapseeas alanud käitumis- ja tundeeluhäirete diagnoosimine ja seda mitte ainult alla 15-aastaste hulgas, vaid ka täiskasvanueas, kellel see on jäänud alaealisena diagnoosimata. Hüperkineetiline, sealhulgas aktiivsus- ja tähelepanuhäire oli sagedasimaks diagnoosiks alla 15-aastatel patsientidel, kuid 2023. aastal oli selle diagnoosiga psühhiaatri vastuvõtul ligi kaks korda rohkem nendest vanemaid inimesi. Hüperkineetiline häire registreeriti psühhiaatri vastuvõtul 8607 juhul – poole rohkem kui 2022. aastal.