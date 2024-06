Nii saab vanemas eas kukkumisriski vältida

Kukkumised on kasvav rahvatervise probleem, kuna riigi elanikkonnast saab rekordarv inimesi 65-aastaseks – nii praegu kui ka tulevikus. See on kahjuks vananeva elanikkonna tulemus. Kuid nii tavalised kui ka kukkumised pole, pole need päris vältimatud.

«Mida rohkem tööd teeme, seda rohkem mõistame, et tervislik vananemine ei pea hõlmama kukkumist,» ütles Duke'i ülikooli meditsiinikoolis kukkumisi uuriv Cara McDermott.

Siin on mõned soovitused, kuidas vähendada kukkumisohtu.

Kukkumiskindel kodu

Kaaluge väikeste ja liikuvate vaipade eemaldamist, võtke hämarat valgustust vähemaks ning ärge pange potte ja panne raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse.

Seejärel püüdke pakkuda täiendavat stabiilsust kohtades, kus on lihtsam tasakaalu kaotada. Paigaldage trepi mõlemale poole piirded, vannituppa haarats ja puit- või plaatpõrandatele libisemiskindlad ribad.

Samuti on oluline hoida oma kodu puhas: ärge jätke esemeid põrandale ja koristage põrandale kukkunud vedelikud ja muu sodi enne, kui need kuivavad ja nendega on raskem toime tulla.

Kaaluge jalutuskäru või kepi kasutamist, et hoida end stabiilsena, kuid veenduge, et see vastaks teie pikkusele.

Harjutus jõu ja tasakaalu loomiseks

Pöörduge tagasi põhitõdede juurde Newtoni esimese seadusega: liikuv keha jääb liikuma. See tähendab, et aktiivsena püsimine võib aidata vältida tulevasi probleeme – isegi kui olete varem kukkunud ja olete mures, et see võib korduda.