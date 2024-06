Mida teha, kui said herilaselt nõelata?

Olukorra teeb ohtlikumaks asjaolu, et allergiline reaktsioon võib välja kujuneda elu jooksul, mistõttu ei pruugi inimene potentsiaalsest ohust teadlik olla. «Kui on nii, et inimesel tekib lööve ja kergelt halb enesetunne, kuid hingamine on vaba ning varem pole herilase mürgi suhtes allergiat diagnoositud, siis see juba tähendab, et on aeg minna allergoloogi juurde ja lasta see diagnoos kinnitada. Edaspidi tuleb endaga kaasas kanda elupäästvat adrenaliinipliiatsit,» toonitas apteeker.