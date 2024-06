UUS LEIUTIS Vähi hävitamiseks saadetakse robotid kopsudesse

Sünteetilised mikrorobotid on tavaliselt valmistatud jäikadest metall- või polümeersetest struktuuridest, mis on raskesti valmistatavad, ei pääse teatud organitesse ja kudedesse ning võivad olla toksilised. Mikrovetikad suudavad need probleemid ületada, kuna liiguvad autonoomselt ja on vähem toksilised kui teised mikroorganismid. Need on ka odavamad ja kergemini toodetavad.