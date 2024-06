Toitumisnõustaja õpetab, kuidas pühade ajal mitte üle süüa ja mida sealiha asemel grillile panna

Jaanikuu on käes ning suvine grillhooaeg juba täies hoos. Eesti inimesed on ikka enim harjunud grillima sealihast šašlõkki ja sageli saab seda jaanipäeval kohe nii palju söödud, et pärast on mitu päeva enesetunne kuidagi raske. Mida teha, et pühade ajal mitte üle süüa ja mida veel võiks sealiha asemel grillile panna?