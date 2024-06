Meis on küll neandertallaste geenid, kuid üks oluline osa on siiski kadunud

Või äkki ei osalenud neandertallaste Y-kromosoom liikidevahelistes paaritumistes? Võib-olla olid just Homo sapiensi mehed need, kes armusid (või kauplesid, röövisid või vägistasid) neandertaallaste naisi? Nende naiste pojad oleksid kõik kandnud H. sapiensi Y-kromosoomi. Kuid seda ideed on raske sobitada leiuga, et tänapäeva inimestes pole jälgegi neandertallaste mitokondriaalsest DNA-st (mis pärineb ainult naisliinist).

Või äkki neandertallaste Y-kromosoom ei olnud lihtsalt nii hea kui Homo sapiensi oma. Neandertallaste populatsioonid olid alati väikesed, nii et kahjulikud mutatsioonid oleksid tõenäolisemalt kuhjunud.

Teame, et Y-kromosoomid, millel on eriti kasulik geen (näiteks rohkem, paremaid või kiiremaid spermatosoide tootvad geenid), asendavad kiiresti teised Y-kromosoomid populatsioonis (niinimetatud kaasahaaramise efekt).

Samuti teame, et Y-kromosoom degradeerub inimeste puhul üldiselt. On isegi võimalik, et neandertallaste Y-kromosoomilt kadus SRY, ja neandertallased haarati uue sugu määratleva geeni väljaarendamise protsessi, nagu mõnel näriliste liigil on juhtunud.

On veel võimalus, et neandertallaste Y-kromosoom ei töötanud teistsuguste geenidega tänapäeva inimestes.

Neandertaallaste Y-kromosoomi puudumist võib seletada «Haldane’i reegliga». 1920ndatel märkis Briti bioloog J.B.S. Haldane, et liikidevahelistes hübriidides, kui üks sugu on viljatu või haige, on see tõenäolisemalt sugu, millel on erinevad sugukromosoomid.