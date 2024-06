Pikaealiste elu- ja verepilt hakkab selgeks saama – kas oled nende hulgas?

Sajandivanuste inimeste arvu kasv ja pikaealisuse saladused on avalikuks saamas. Sajandivanused, keda kunagi peeti haruldaseks, on nüüd muutumas tavalisemaks. Tegelikult on nad maailma rahvastiku kõige kiiremini kasvav demograafiline grupp, kelle arv on alates 1970. aastatest ligikaudu iga kümne aastaga kahekordistunud, kirjutab Karolinska instituudi epidemioloogiaprofessor Karin Modig ajakirjas The Conversation.